الأخضر يتغلّب على شباب الجبل.. وينفرد بالصدارة

حقّق الأخضر فوزه الثالث، على التوالي، في الدوري الممتاز، بعد أن تجاوز شباب الجبل، بهدف نظيف لحساب الأسبوع الثالث.

وعلى أرضية ملعب شيخ الشهداء في مدينة البيضاء؛ استطاع الأخضر تجاوز ضيفه شباب الجبل، بهدف وحيد، جاء بإمضاء عبد الرحمن العمامي، في الشوط الأول.

ورغم محاولات الضيوف العودة في النتيجة؛ إلا أن الأخضر عرف جيدًا كيف يخرج بنتيجة الفوز ويحصد النقاط الثلاث؛ ليرفع رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد شباب الجبل عند نقطتيْن فقط في المركز الثامن، حيث تعتبر هذه الخسارة هي الأولى لشباب الجبل، هذا الموسم في الدوري الممتاز.

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