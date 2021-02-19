لجنة المسابقات تُحدّد مواعيد مباريات الممتاز المؤجّلة

أعلنت لجنة المسابقات العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم جدول مباريات الأسبوعين الرابع والخامس من الدوري الممتاز.

وحددت اللجنة يوم الأول من مارس موعدًا للمباراة المؤجلة منذ الأسبوع الثالث بين “المدينة والاتحاد المصراتي”، والتي تعذرت إقامتها بسبب عدم إجراء لاعبي “الاتحاد المصراتي” لاختبار “كورونا”.

كما حدّدت السادس من مارس المقبل، موعدًا لمباراة “الأهلي بنغازي والأنوار “لحساب الجولة الثانية من الدوري الممتاز، والتي تأجلت؛ بسبب ارتباط الأهلي بالمشاركة في الكونفدرالية الأفريقية.

يُذكر أن لجنة المسابقات تحدد تاريخ مباريات وملاعب الدوري بشكل أسبوعي.

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