“توتنهام واليونايتد” يقتربان من ثمن نهائي اليوروباليغ

تقرير 218

حقّق توتنهام فوزًا كبيرًا خارج أرضه أمام فولفسبرجر، بأربعة أهداف مقابل هدف في ذهاب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وافتتح الكوري هيونج مين سون، التسجيل في الدقيقة الـ 13، وأضاف الويلزي غاريث بيل، الهدف الثاني في الدقيقة الـ 28، وواصل “السبيرز” تألقه وسجل الهدف الثالث في الدقيقة الـ 34 عن طريق لوكاس مورا.

وفي الشوط الثاني؛ قلّص ميكائيل ليدل الفارق لفولفسبرجر، في الدقيقة الـ 55، وأكمل كارلوس فينيسيوس الرباعية، قبل نهاية المباراة بدقيقتين.

ويستقبل توتنهام مواجهة الإياب، على ملعبه في لندن، نهاية الأسبوع المقبل.

من جهته، اقترب مانشستر يونايتد من التأهّل إلى ثمن نهائي اليوروباليغ، بفوزه خارج أرضه على ريال سوسيداد، برباعية دون مقابل، والتي أقيمت على ملعب “أليانز ستاديوم”، في تورينو.

وافتتح البرتغالي برونو فيرنانديز أول أهداف المباراة في الدقيقة الـ 27، وعزّز اللاعب نفسه النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة الـ 57، وواصل “الشياطين الحمر”، تقدمهم بعدما سجل ماركوس راشفورد الهدف الثالث في الدقيقة الـ 65، ليكمل الويلزي دانييل جيمس الرباعية في الدقيقة الأخيرة.

ويضع “الشياطين الحمر” قدمًا في دور الـ 16 من المسابقة قبل مواجهة الإياب، التي ستلعب في “أولد ترافورد”، الأسبوع المقبل.

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