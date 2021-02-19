التعادل يحسم مُواجهة ميلان والنجم الأحمر في الدوري الأوروبي

تقرير 218

حملت عودة منافسات الدوري الأوروبي، مجددًا، بعد التوقف رحلة ميلان إلى صربيا؛ لمواجهة النجم الأحمر في ذهاب دور الـ 32 من المسابقة الأوروبية .

وضغط “الروسونيري”، منذ البداية، وتسديدة كرونيتش؛ تصدى لها حارس أصحاب الأرض، وبعدها الفرصة كانت مواتية أمام أنتي ريبيتش لافتتاح التسجيل إلا أنه سدد فوق مرمى الفريق الصربي، النجم الأحمر؛ حاول عبر التسديد من بعيد، ودوناروما؛ نجح في أول اختبارات المواجهة.

وافتتح ميلان التسجيل في الدقيقة الـ 42 بخطأ مدافع الفريق الصربي رودفان بانكوف؛ لينتهي الشوط الأول بتقدم إيطالي، ثمّ في الشوط الثاني عدّل النجم الأحمر النتيجة من علامة الجزاء سجلها كانجا في الدقيقة الـ 52.

لكن الرد كان من علامة الجزاء أيضًا عن طريق ثيو هيرنانديز الذي أضاف الهدف الثاني لـ”الروسونيري” في الدقيقة الت 61، تقدّم “ميلان”؛ استمر حتى الوقت بدل الضائع حين فاجأ بطل صربيا الجميع في الوقت بدل الضائع من كرة رأسية.

وسيعود ميلان لمواجهة الإياب بعد خوض الديربي، والأفضلية له لبلوغ ثمن النهائي ومواصلة مشوار المسابقة الأوروبية.

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