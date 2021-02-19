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للمرة التاسعة.. دجوكوفيتش يتأهّل لنهائي أستراليا المفتوحة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بلغ نوفاك دجوكوفيتش نهائي بطولة “أستراليا المفتوحة” للتنس؛ بفوزه على الروسي أصلان كاراتسيف، بثلاث مجموعات دون ردّ.

وحسم دجوكوفيتش المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل ثلاثة، وواصل دجوكوفيتش تألّقه في المجموعة الثانية ليتفوق عليه بستة لأربعة.

وأكمل المصنف الأول عالميًا المجموعة الثالثة بستة لاثنين؛ ليُواصل اللاعب الصربي هيمنته في أغلب المجموعات في البطولة للنسخة الحالية، ويقترب من تحقيق اللقب.

وبهذه النتيجة؛ بلغ دجوكوفيتش نهائي بطولة “أستراليا المفتوحة” للمرة التاسعة والثامنة والعشرين في مسيرته بالبطولات الأربع الكبرى.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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