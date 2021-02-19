للمرة التاسعة.. دجوكوفيتش يتأهّل لنهائي أستراليا المفتوحة

بلغ نوفاك دجوكوفيتش نهائي بطولة “أستراليا المفتوحة” للتنس؛ بفوزه على الروسي أصلان كاراتسيف، بثلاث مجموعات دون ردّ.

وحسم دجوكوفيتش المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل ثلاثة، وواصل دجوكوفيتش تألّقه في المجموعة الثانية ليتفوق عليه بستة لأربعة.

وأكمل المصنف الأول عالميًا المجموعة الثالثة بستة لاثنين؛ ليُواصل اللاعب الصربي هيمنته في أغلب المجموعات في البطولة للنسخة الحالية، ويقترب من تحقيق اللقب.

وبهذه النتيجة؛ بلغ دجوكوفيتش نهائي بطولة “أستراليا المفتوحة” للمرة التاسعة والثامنة والعشرين في مسيرته بالبطولات الأربع الكبرى.

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