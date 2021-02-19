انتخاب “الرعيض” رئيسًا للمكتب التنفيذي للكاراتيه

انتخبت الجمعية العمومية بالاتحاد العام الليبي للكاراتيه، جمال الرعيض، رئيسًا للمكتب التنفيذي للاتحاد، وذلك عقب الاجتماع الانتخابي الذي احتضنته صالة الاجتماعات بجامعة سلوق.

وشهدت الانتخابات، اكتمال النصاب القانوني لإجراء العملية الانتخابية حيث حضر 26 عضوًا من 42 يشكلون الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للكاراتيه.

وشهدت انتخابات الجمعية العمومية للكاراتيه حضور رئيس لجنة الانتخابات فتحي الشكري ومراقب عن اللجنة الأولمبية ومندوب عن هيئة الشباب والرياضة.

وانتخبت الجمعية القائمة الأولى التي يترأسها “الرعيض” بعدد 24 صوتًا، فيما حصلت القائمة الثانية برئاسة عصام الشريف على صوت واحد، فيما كانت هناك ورقة واحدة بيضاء.

وجاء اختيار “الرعيض”؛ نظرًا لما قدمه من عمل مشهود له خلال فترتيْ ولايته السابقتيْن؛ حيث قدم عملا ًمميزًا، ونجح في نشر الرياضة، بشكل كبير، في كافة مناطق ليبيا، كما قاد الرياضيين الليبيين إلى منصات التتويج في أكثر من مناسبة عربية وقارية.

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