منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد يستعد في تونس

وصلت بعثة منتخبنا الوطني لكرة اليد للشباب، إلى تونس لإقامة معسكر خارجي؛ استعدادا لخوض غمار بطولة أفريقيا للشباب، التي ستقام بمدينة أغادير المغربية في مارس المقبل.

وسيتخلل المعسكر خمسة لقاءات ودية مع فرق تونسية سيتم تحديدها لاحقا وعقب المعسكر سيتوجه منتخبنا لإقامة معسكر آخر على حساب الاتحاد المغربي لكرة اليد ينطلق في الثالث من مارس ويسعى منتخبنا الوطني للشباب في مشاركته الإفريقية بقيادة المدرب الشاب وليد القبلاوي لتقديم مستوى جيد في البطولة بعد غياب على مشاركات الخارجية.

يذكر أن تسع منتخبات قد أكدت مشاركتها وهي تونس والجزائر ومصر وليبيا المغرب وتونس الكونغو الديمقراطية ونيجيريا جمهورية الكونغو.

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