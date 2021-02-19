لجنة المسابقات تُحدّد ضوابط فحوصات “كورونا”

أعلنت لجنة المسابقات العامة، في بيان رسمي، تم توجيهه إلى الاتحادات الفرعية في جميع المناطق لتُعمّمه على الأندية، بأنه على كل فريق إجراء مسحة “كورونا” كل اسبوعين، أي أن الاختبار سيبقى ساريًا لمدة 14 يومًا من تاريخ أخذ العينة.

ومن ثمّ، على كل لاعب إعادة التحليل، وإلا سيُخالف النادي بغرامة مالية قدرها عشرة آلاف دينار تُسدّد قبل موعد المباراة التالية.

وفي حال التكرار؛ تُضاعف العقوبة المالية مع تأجيل المباراة إلى وقت لاحق تحدّده لجنة المسابقات.

وجاء هذا القرار عقب الجدل الذي حصل في مباراة “المدينة والاتحاد المصراتي”، لحساب الجولة الثالثة للدوري الممتاز، المتعلّق بفحوصات “كورونا”، والذي أدّى الى تأجيل اللقاء.

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