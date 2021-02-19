تحديد موعد نهائيات الدور السداسي للكرة الطائرة في طرابلس

يسير الاتحاد الليبي للكرة الطائرة بخطى ثابتة لإنهاء بطولة الدوري هذا الموسم بنجاح، فبعد انطلاق المرحلة الأولى في المناطق الثلاث بانتظام يحسب للجنة المسابقات بالاتحاد برئاسة عبد الزوبي؛ ها هي الآن تعلن عن نهائيات الدور السداسي لنهائيات بطولة ليبيا التي ستُقام بشكل رسمي في الثاني من مارس المقبل بمدينة طرابلس.

وينطلق بعد ذلك، مباشرة، الدور الرباعي الذي سيحدد بطل الدوري الذي سيقام بداية من الـ 9 إلى 11 من مارس القادم، حيث ضمنت ستة فرق التأهل لنهائيات بطولة ليبيا للكرة الطائرة إذ تأهل عن المنطقة الأولى “الهلال والأهلي بنغازي”، وعن المنطقة الثانية “السويحلي والاتحاد المصراتي”، وعن المنطقة الثالثة أساريا والأهلي طرابلس.

وقد اقترب الحسم، وكل فريق من المتأهلين يرغب بأن يكون بطلا لليبيا في الكرة الطائرة حيث توج “السويحلي” بآخر نسخة من الدوري قبل أن يتوقف النشاط الرياضي في أبريل من عام 2019 بسبب الحرب الدائرة في طرابلس آنذاك.

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