تعادل سلبي بين الاتحاد والمدينة في قمة الممتاز

انتهت مباراة الاتحاد والمدينة على نتيجة التعادل السلبي والتي احتضنها ملعب طرابلس لحساب الجولة الثانية المؤجلة من الدوري الممتاز

وكان الاتحاد قريبا من افتتاح النتيجة منذ البداية، لكن يقظة دفاع وحارس المدينة حالت دون ذلك لينتفض الحواتة ويكثفو من هجماتهم على شباك الحارس معاذ اللافي لكن دون جدوى لينتهي الشوطوووو الاول بنتيجة التعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني لم يختلف المشهد كثيرا هجمات من الاتحاد واخرى من المدينة ولكن دون تهديد حقيقي لتنتهي المباراة بنتيجة التعادل بدون أهداف ليضيف كل فريق نقطة لرصيده ،، ليصبح الاتحاد بثلاث نقاط من ثلاث تعادلات.

أما المدينة فرفع رصيده لنقطتين وتنقصه مباراة أمام الاتحاد المصراتي.

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