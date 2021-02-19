الكاميروني فونبانيا ينضم لطائرة السويحلي

أعلنت إدارة نادي السويحلي تعاقدها مع اللاعب الكاميروني “ناثان فونبانيا” قادما من فريق ثور الفرنسي، لدعم صفوف الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي.

واشترط الاتحاد الليبي للكرة الطائرة، أن يشارك اللاعب الأجنبي على الأقل في مباراة واحدة في دوري المناطق الرياضية، حتى يسمح له اللعب في الدورِ السداسي والنهائي والكأس.

وسيواجه السويحلي نظيره الاتحاد المصراتي يوم الثلاثاء القادم ويتصدر فريق السويحلي مجموعة المنطقة الثانية برصيد 18 نقطة بعد الجولة الثالثة من مرحلة الإياب.

ويسعى نادي السويحلي من خلال تعاقده مع اللاعب الكاميروني الذي يشغل مركز الضارب وسيرتدي الغلالة رقم 9 للتتويج ببطولة وكأسِ ليبيا وتمثيلها قاريا ودوليا.

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