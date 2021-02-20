ملياردير شاب يصبح أصغر مالك فريق في الدوري الإنجليزي

رجل الأعمال، كيريل لويس دريفوس (23 عاما)، يوم الخميس، عملية شراء نادي سندرلاند، ليصبح بذلك أصغر مالك لناد في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، في جميع أقسامه.

واستحوذ دريفوس على 60% من أسهم سندرلاند، مقابل 22 مليون جنيه إسترليني، وبات بذلك مالك الحصة الأكبر في النادي.

وكيريل لويس دريفوس، هو أحد الأبناء الثلاثة للملياردير الفرنسي -السويسري روبرت لويس دريفوس، المدير التنفيذي السابق لشركة “أديداس” للملابس الرياضية، والمالك السابق لنادي مارسيليا لكرة القدم، عملاق الدوري الفرنسي.

وتوفي روبرت لويس دريفوس في العام 2009، وأديرت ثروته كلها بواسطة زوجته مارغاريتا دريفوس.

ووفقا لمجلة “فوربس”، فإن ثروة مارغاريتا، تقدر بـ4.6 مليار جنيه إسترليني، بينما يملك ابنها كيريل لويس دريفوس من تلك الحصة، 1.5 مليار جنيه إسترليني.

يذكر أن نادي سندرلاند عرف انتكاسة في السنوات الأخيرة، إذ هبط من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى دوري الدرجة الأولى، ثم إلى دوري الدرجة الثانية، الذي يتواجد فيه منذ 2018.

وسبق لسندرلاند الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز 6 مرات، آخرها عام 1936.

Sunderland AFC today received approval from the @EFL for Kyril Louis-Dreyfus to acquire a controlling interest in the club, signalling the start of a new era on Wearside. Louis-Dreyfus also becomes the club’s new Chairman with immediate effect. — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) February 18, 2021

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