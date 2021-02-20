ثلاثية في شباك “سبيزيا” تُعيد انتصارات “الفيولا” بالدوري الإيطالي

عاد “فيورنتينا” إلى سكة الانتصارات، بعد ثلاث مباريات متتالية بفوزه على ضيفه “سبيزيا” بثلاثة أهداف دون ردّ، على ملعب أرتيميو فرانكي، في افتتاح الجولة الـ 23 من الدوري الإيطالي.

وتقدم “الفيولا” بهدف الصربي دوشان فلاهوفيتش، بعد انطلاق الشوط الثاني بثلاث دقائق، وعزز غايتانو كاستروفيلي التقدم للفريق البنفسجي في الدقيقة الـ 64، وقبل انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بثماني دقائق؛ أنهى فالونتان إيسيريك الثلاثية لفيورنتينا، مُحققًا فوزه السادس هذا الموسم.

ليرفع “الفيولا” رصيده إلى 25 نقطة في المركز الـ 12، فيما توقف “سبيزيا” عند 24 نقطة في المركز الـ 14 .

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