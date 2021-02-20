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“دورتموند” يطمح لحسم “ديربي الرور” أمام “شالكه” المُتراجع

تم النشر منذُ 48 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يستضيف “شالكه”، ضيفه “بروسيا دورتموند”، على ملعب “فيلتينس أرينا” في ديربي الرور، ضمن الجولة الـ 22 من البوندسليغا .

ويدخل “دورتموند” المواجهة بمعنويات عالية بعدما حقق فوزًا مهمًا على مضيفه “إشبيلية” في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب “رامون سانشيز بيزخوان”؛ ليضع قدمًا في ربع النهائي.

في الجهة الأخرى؛ سيسعى “شالكة” للظفر بنقاط المباراة الثلاث، وتحقيق الفوز الثاني له، هذا الموسم، بعد التعثّرات المتتالية، في واحد من أسوأ مواسمه في تاريخه بالبوندسليغا، حيث يحتلّ المركز الأخير، برصيد تسع نقاط حيث تعرض للخسارة 14 مرةً.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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