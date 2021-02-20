الهلال والأنوار يقصان شريط مباريات الأسبوع الرابع

تفتح يوم الاثنين مباريات الأسبوع الرابع للمجموعة الثانية من الدوري الممتاز لكرة القدم لقاء يجمع الهلال والأنوار بملعب شهداء بنينا.

فيما تقام يوم الثلاثاء مباراتين حيث يستقبل التعاون شباب الجبل على أرضية ملعب اجدابيا فيما يقابل النصر خليج سرت بملعب شهداء بنبنا ومن ضمن لقاءات الأسبوع الرابع أيضا تقام يوم الأربعاء مباراتين تجمع الأولى نجوم اجدابيا و الأخضر بملعب اجدابيا فيما يستضيف التحدي الصداقة بملعب شهداء بنبنا.

وتختتم مباريات الجولة بلقاء يجمع دارنس والأهلي بنغازي بملعب درنة يوم الجمعة السادس والعشرين من الشهر الحالي.

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