المحلة يواجه رفيق بأمل التعويض في الدوري الممتاز

فريق المحلة يقص يوم غد شريط مباريات المجموعة الثانية عندما يستضيف فريق رفيق على أرضية ملعب طرابلس الدولي ضمن مباريات الأسبوع الرابع من دوري الممتاز.

كما يستقبل فريق أبوسليم الاثنين فريق الخمس على أرضية ملعب طرابلس الدولي فيما ستقام يوم الثلاثاء مباراتان تجمع المباراة الأولى فريق الشط بفريق الأولمبي في ملعب طرابلس بينما يرحل الأهلي طرابلس لمدينة مصراتة لمواجهة السويحلي.

أما جار السويحلي فريق الاتحاد المصراتي فيستضيف يوم الأربعاء فريق الاتحاد في ملعب مصراتة ويواجه فريق الوحدة المدينة أيضا الأربعاء في ملعب طرابلس في آخر مباريات الأسبوع الرابع من دوري الممتاز لكرة القدم.

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