“ليفربول” يطمح لاستعادة الانتصارات من بوابة “ديربي الميرسيسايد”

تقرير 218

سيحتضن ملعب “أنفيلد”، قمة الجولة الـ 25 من البريمرليغ بين “ليفربول وإيفرتون”، في “ديربي الميرسيسايد”، قمة؛ يحتاج “ليفربول” للظفر بنقاطها كاملة، حتى لا يبتعد أكثر عن مراكز الصدارة ويضيع لقبه.

ويرجح التاريخ كفة “الريدز”، باعتباره لم يخسر في “ديربي الميرسيسايد”، في آخر 20 مباراة أمام “إيفرتون” في البريمرليغ، تاريخٌ؛ يواصل كتابته المدرب يورغن كلوب وعدد من نجوم الفريق الأحمر، يتقدمهم محمد صلاح وساديو ماني.

وكان الفوز من نصيب “ليفربول” في ثماني مواجهات أمام “إيفرتون”، فيما سيطرت نتيجة التعادل على أجواء الديربي في 12 مناسبة.

وحسم التعادل بهدفين لمثلهما، مواجهة الذهاب بين الفريقيْن، وشهدت المواجهة خسارة “الريدز”، لجهود أفضل مدافعيه فيرجل فان دايك، وغيابه حتى نهاية الموسم.

المدرب “أنشيلوتي”؛ سيحاول خطف الانتصار الذي طال غيابه في الديربي، والفرصة قد تكون مواتية رغم أداء “التوفيز” المتقلب في الجولات الأخيرة، “إيفرتون”؛ خسر آخر مواجهاته، وكانت أمام صاحب الصدارة “مانشستر سيتي” بثلاثية، في مواجهة مؤجلة؛ ممّا جعله لا يلتحق بجاره “ليفربول” في المركز السادس، ويتأخر عنه بثلاث نقاط فقط.

مواجهةٌ؛ بين بطل النسخة الأخيرة للبريمرليغ، ومُلاحقه الحالي “إيفرتون”، في مسعى للصعود في الترتيب والاقتراب من المراكز المُؤهّلة لدوري الأبطال.

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