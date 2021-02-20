“البايرن” يفتقد “توليسو” لـ3 أشهر بسبب الإصابة

أعلن “بايرن ميونيخ” أن لاعب وسطه الفرنسي، كورينتين توليسو، سيخضع لعملية جراحية، وذلك عقب إصابة تعرّض لها في عضلة الفخذ الأيسر .

وأُصيب “توليسو” في تدريبات الفريق، مساء الخميس، بتمزّق في عضلات الفخذ الأيسر، ممّا تطلب من الطاقم الطبي إجراء فحوصات مكثفة قبل أن يؤكّد ضرورة إجراء جراحة عاجلة.

وأكد النادي البافاري، في بيانه، أن لاعب الوسط الفرنسي سيغيب عن الملاعب لفترة ليست بالقصيرة.

ومن المتوقع غياب “توليسو” عن الملاعب لفترة لا تقلّ عن ثلاثة أشهر؛ ممّا يعني شبه انتهاء موسم اللاعب، والعودة قبيل بطولة أمم أوروبا.

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