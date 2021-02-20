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غازي العيادي يصل طرابلس تمهيدا للانضمام للاتحاد

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصل مساء أمس لاعب الوسط التونسي غازي العيادي إلى العاصمة طرابلس رفقة وكيل أعماله هيثم الزرقي تمهيدا لانتقاله إلى نادي الاتحاد

ويعتبر العيادي البالغ من العمر 24 عاما من أبرز لاعبي النادي الأفريقي ومثله لعدة مواسم قبل أن ينتقل الموسم الماضي إلى نادي ضمك السعودي ليختار لاعب الوسط خوض تجربة جديدة مع الاتحاد في الدوري الممتاز هذا الموسم.

ولم يعلن نادي الاتحاد حتى الآن عن مدة العقد وتفاصيله، لكن من المؤكد أن غازي العيادي سيظهر بألوان الاتحاد في شهر أبريل المقبل تزامنا مع افتتاح فترة التسجيل الجديدة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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