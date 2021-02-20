غازي العيادي يصل طرابلس تمهيدا للانضمام للاتحاد

وصل مساء أمس لاعب الوسط التونسي غازي العيادي إلى العاصمة طرابلس رفقة وكيل أعماله هيثم الزرقي تمهيدا لانتقاله إلى نادي الاتحاد

ويعتبر العيادي البالغ من العمر 24 عاما من أبرز لاعبي النادي الأفريقي ومثله لعدة مواسم قبل أن ينتقل الموسم الماضي إلى نادي ضمك السعودي ليختار لاعب الوسط خوض تجربة جديدة مع الاتحاد في الدوري الممتاز هذا الموسم.

ولم يعلن نادي الاتحاد حتى الآن عن مدة العقد وتفاصيله، لكن من المؤكد أن غازي العيادي سيظهر بألوان الاتحاد في شهر أبريل المقبل تزامنا مع افتتاح فترة التسجيل الجديدة.

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