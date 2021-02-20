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مواجهة جديدة بين “الصبو والورفلي” في الكونفدرالية الأفريقية

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يلتقي، مساء غد، ضمن منافسات إياب الدور الـ 32 مكرر من الكونفدرالية الأفريقية، فريقا “الرجاء المغربي والاتحاد المنستيري”، في ملعب مصطفى بن جنات.

المباراة؛ ستشهد وجود الدولي سند الورفلي، من جانب “الرجاء”، والمعتصم صبو، من جانب “الاتحاد المنستيري”، وكان رفاق “الورفلي”، قد حسموا موقعة الذهاب بهدف دون ردّ.

وسيسعى “أبناء المنستير” لتحقيق الفوز بنتيجة هدفيْن على الأقل؛ من أجل بلوغ دور المجموعات من الكونفدرالية، لأول مرة في تاريخ النادي، ولكن، في المقابل، لن يكون “الرجاء” خصمًا سهلاً في هذا اللقاء.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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