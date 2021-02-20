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“اساريا” يهزم “العروبة”.. ضمن تحضيرات دوري الدرجة الأولى

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تفوق فريق “اساريا” ودّيًا على نظيره “العروبة”، ضمن تحضيراته لانطلاق دوري الدرجة الأولى، في المباراة التي أُقيمت في ملعب نادي الأولمبي الزاوية.

المباراة؛ حسمها أبناء المدرب أكرم الهمالي، بثلاثة أهداف لهدفٍ وحيدٍ، أهداف “اساريا”؛ جاءت بتوقيع الإيفواري أوسكار بثنائية، وهدفٍ ثالثٍ عن طريق العربي محمد.

وبدأ أبناء مدينة الزاوية تحضيراتهم مبكرًا، هذا الموسم، في انتظار انطلاقة دوري الدرجة الأولى، كما قامت إدارة نادي “اساريا” بإبرام عدة عقود؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول، الذي يطمح لاعبوه وجهازه الفني للصعود إلى الدوري الممتاز.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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