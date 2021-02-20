دوري الصعود للدرجة الأولى .. السواعد يتفوق على صقور الخليج بثلاثية

إجدابيا 20 فبراير2021 ( وال ) – عاد فريق السواعد الأول لكرة القدم بفوز ثمين وغال، عقب تفوقه على صقور الخليج من بن جواد بثلاثية نظيفة، لحساب أولى مباريات المجموعة الأولى، وذلك ضمن تصفيات فرق الدرجة الثانية للصعود للدرجة الأولى.

المباراة التي جرت – اليوم السبت – على أرضية ملعب إجدابيا توسطها الحكم “محمد عبدالله” ، تمكن فيها السواعد من السيطرة على مجريات اللقاء، باحثا عن هدف السبق، ففي الدقيقة ( 30) من زمن الشوط الأول نجح لاعب السواعد ” أمحمد العماري” من تسجيل أول أهداف اللقاء.

في الشوط الثاني واصل السواعد ضغطه على صقور الخليج، مستفيدا من تألق صاحب الهدف، ومع مطلع الدقيقة ( 75 ) تمكن البديل ( وليد قبابو ) من ترجمة ثاني الأهداف، مستغلا التمريرة البينية من زميلة ( إمحمد العماري ).

هذا وشهدت الدقيقة ( 82 ) هدف ثالث للسواعد، بعدما نجح نفس اللاعب ( وليد قبابو ) من إمضاء الثنائية له شخصيا، موقعا عليها ( إمحمد العماري ). ( وال – إجدابيا ) س إ

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