ميلان وإنتر وجها لوجه في ديربي الصدارة

يواجه ميلان مساء الأحد غريمه التقليدي إنتر في قمة مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم في مباراة سيطمح من خلالها ميلان لاستعادة الصدارة بعد سقوط الجولة الماضية ، في حين يبدو إنتر راغبا في مواصلة ريادة جدول الترتيب بعد تحسن مستواه وإنهاء هيمونة اليوفي في آخر تسعة مواسم .

إنتر الذي يبدو في أفضل أحواله تلقى خبر عودة متوسط ميدانه أرتورو فيدال ليكون ضمن خيارات أنطونيو كونتي في مباراة الأحد، بينما سيفتقد ميلان لخدمات لاعبه الكرواتي ماريو ماندزوكيتش بسبب الإصابة .

يشار إلى أن إنتر يتصدر المسابقة برصيد 50 نقطة متقدما بفارق نقطة عن ميلان صاحب المركز الثاني .

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