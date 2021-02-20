الأهلي بنغازي ينهي آخر حصة تدريبية قبل مواجهة موتيما الكونغولي

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أنهى الفريق الأول لنادي الأهلي بنغازي السبت آخر حصة تدريبية له على ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا قبيل لقائه الهام والحاسم أمام فريق موتيما بيمبي الكونغولي في اقاء إياب الدور الـ32 مكرر من الكونفدرالية الأفريقية مساء غدٍ الأحد على تمام الساعة 16:30 بالتوقيت المحلي لليبيا.

ويسعى الأهلي بنغازي إلى تحقيق انتصار بالمواجهة للوصول إلى دوري المجموعات بالبطولة واستكمال مشواره صوب النهائيات

وأكد النادي الأهلي بنغازي على اكتمال فريقه للتحضيرات وإنه بات جاهزًا للقاء الحسم والعودة بورقة الترشح إلى دور المجموعات من الكونغو، حيث نشر على حسابيه في تويتر وفيسبوك صورًا لآخر حصة تدريبية للاعبي الفريق تحت إشراف المدرب الصربي، ديغان أرسوف.

وكان لقاء الذهاب في القاهرة الأحد الماضي قد انتهى بين الفريقين بتعادل إيجابي بهدف مقابل هدف.