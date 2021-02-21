لأجل الحسم.. مشجع برازيلي يهدي فريقه “إنترناسيونال” 200 ألف دولار

فاجأ مشجع كرة قدم برازيلي يدعى “إلوسمار ماغي شيفر” الجميع حين منح فريق ناديه المفضل إنترناسيونال مبلغ اقترب من 200 ألف دولار ، كهدية لضمان مشاركة أحد نجوم الفريق في مباراة مرتقبة ضمن الدوري البرازيلي لكرة القدم مطلع الأسبوع.

وأعلن النادي عبر بيان أصدره: (تلقى إنترناسيونال مليون ريال “185794 دولاراً في صورة تبرع من “إلوسمار ماجي شيفر”، الذي وقع على اتفاق بإهداء المبلغ للنادي بدون شروط.. ونقدم له شكراً جزيلا ).. وبينما لم يوضح متحدث باسم النادي الحديث عن كيفية استغلال المبلغ لكنه أشار إلى وجود اتفاق يمنع “روديني” من اللعب مع “إنترناسيونال” ضد فريقه الأصلي “فلامنجو” إلا إذا دفع النادي مليون ريال، فيما ذكرت وسائل إعلام برازيلية أن المبلغ سيضمن مشاركة “روديني” وأن الهدية من المزارع الثري “ماغي شيفر”.

يذكر أن الظهير الأيمن “روديني” -البالغ من العمر “29 عاماً”- قد انضم إلى “إنترناسيونال” على سبيل الإعارة من “فلامنغو” العام الماضي وشارك بانتظام في موسم ناجح حتى الآن لفريقه.. ويتصدر “إنترناسيونال” دوري الأضواء حاليا بفارق نقطة واحدة عن “فلامنغو” مع تبقي مباراتين على نهاية الموسم.. ويلتقي الفريقان اليوم الأحد في استاد “ماراكانا” وسيضمن الانتصار تتويج “إنترناسيونال” باللقب لأول مرة منذ 1979 م.

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عن رويترز

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