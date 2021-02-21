اخبار الرياضة

لدعم فريق كرة القدم.. الاتحاد يتعاقد مع محترف تونسي 

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

كشفت إدارة نادي الاتحاد، عن تعاقدها مع المحترف التونسي، غازي العيادي، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

ويلعب  العيادي صاحب 25 عاما في مركز الوسط  وسبق له أن لعب في صفوف الأفريقي التونسي وخاض تجارب احترافية مع  نادي ضمك السعودي.

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الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم محترف تونسي نادي الاتحاد

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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