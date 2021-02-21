لدعم فريق كرة القدم.. الاتحاد يتعاقد مع محترف تونسي 

أخبار ليبيا 24

كشفت إدارة نادي الاتحاد، عن تعاقدها مع المحترف التونسي، غازي العيادي، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

ويلعب العيادي صاحب 25 عاما في مركز الوسط وسبق له أن لعب في صفوف الأفريقي التونسي وخاض تجارب احترافية مع نادي ضمك السعودي.