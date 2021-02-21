“ديربي متوهج” بين ميلان وإنتر.. في صراع صدارة الكالتشيو

سيكون ملعب السان سيرو على موعد لاحتضان قمة مرتقبة بين ميلان وإنتر مواجهة ديربي الغضب والتي ستحمل في طياتها صراعا مختلفا ومنافسة ستكون الأبرز منذ عشر سنوات.

ميلان صاحب الضيافة سيسعى في مواجهة الديربي لتحقيق الانتصار واستعادة الصدارة التي فقدها الجولة الماضية بعد الخسارة أمام سبيزيا وفوز إنتر على لاتسيو ما جعل النيراتزوري يتقدم بفارق نقطة واحدة.

رغبة الفوز ستكون حاضرة بقوة مع كل من ستيفانو بيولي وأنطونيو كونتي وهو الأمر الذي سيمنح الديربي مزيدا من الإثارة ورؤية مواجهة كبرى بين قطبي المدينة.

ميلان سيفتقد لجهود لاعب الوسط إسماعيل بن ناصر إضافة إلى الكرواتي ماريو مانزوكيتش للإصابة لكن الاعتماد سيكون من الدرجة الأولى على هداف ونجم الفريق زلاتان إبراهيموفيتش والذي دوما ما يضع بصمته في الديربي.

أما إنتر سيكون جاهزا للمواجهة التي قد تبعده في ريادة الدوري وتلقى كونتي أخبارا سارة بجاهزية أرتورو فيدال بعد شفائه من الإصابة، فيما من المتوقع أن لا يكون ستيفانو سينسي حاضرا بسبب إجهاد عضلي، كما من المنتظر أن يشرك كونتي لاعب وسطه كريستيان إريكسن منذ البداية.

الديربي هذه المرة سيكون ردا للاعتبار لإنتر بعد خسارة مواجهة الذهاب في بداية الموسم، أما مواجهة الكأس فحملت الإقصاء للروسونيري من ربع النهائي، مواجهة ستفتح باب الصراع فيما تبقى من موسم كروي في إيطاليا.

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