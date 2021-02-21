طائرة الهلال تحقق فوزا مستحقا

بنغازي 21 نوفمبر 2021 (وال) أقيمت ـ يوم أمس ـ على أرضية مجمع المرحوم سليمان الضراط في بنغازي ، مباراة للكرة الطائرة بين فريق الهلال والنصر ؛ وذلك ضمن مباريات التصفيات لكأس ليبيا عن المنطقة الأولى.

وحقق فريق الهلال فوزه على نظيره النصر ؛ بنتيجة ثلاثة أشواط لشوط واحد .

وكانت النتائج المباراة على النحو التالي : –

الشوط الأول انتهى لصالح الهلال بنتيجة (25) مقابل (17).

الشوط الثاني انتهى لصالح النصر بنتيجة (25) مقابل (23).

الشوط الثالث انتهى لمصلحة الهلال (25) مقابل (17).

الشوط الرابع انتهى لصالح الهلال بنتيجة (25) مقابل (13). (وال ـ بنغازي) م ب

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