أتلتيكو مدريد يتجرع الخسارة الثانية في الليغا

تعرض المتصدر أتلتيكو مدريد للخسارة على ملعبه واندا ميتروبوليتانو بهدفين دون رد في الجولة الرابعة والعشرين في الدوري الإسباني.

وافتتح خوسيه لويس موراليس أهداف المباراة في الدقيقة الثلاثين، وأكمل خورخي دي فروتس الثنائية في الوقت بدل الضائع من المباراة ليتجرع الروخي بلانكونس الخسارة الأولى في الليغا للمرة الأولى منذ ديسمبر الماضي بعد الخسارة في الديربي أمام غريمه ريال مدريد.

كما أن ليفانتي فرض التعادل على أتلتيكو مدريد الأسبوع الماضي في مباراة مؤجلة، ليتوقف أتلتيكو مدريد عند خمس وخمسين نقطة ويبقى في الصدارة، فيما رفع ليفانتي رصيده إلى إحدى وثلاثين نقطة في المركز الثامن.

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