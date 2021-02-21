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أتلتيكو مدريد يتجرع الخسارة الثانية في الليغا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعرض المتصدر أتلتيكو مدريد للخسارة على ملعبه واندا ميتروبوليتانو بهدفين دون رد في الجولة الرابعة والعشرين في الدوري الإسباني.

وافتتح خوسيه لويس موراليس أهداف المباراة في الدقيقة الثلاثين، وأكمل خورخي دي فروتس الثنائية في الوقت بدل الضائع من المباراة ليتجرع الروخي بلانكونس الخسارة الأولى في الليغا للمرة الأولى منذ ديسمبر الماضي بعد الخسارة في الديربي أمام غريمه ريال مدريد.

كما أن ليفانتي فرض التعادل على أتلتيكو مدريد الأسبوع الماضي في مباراة مؤجلة، ليتوقف أتلتيكو مدريد عند خمس وخمسين نقطة ويبقى في الصدارة، فيما رفع ليفانتي رصيده إلى إحدى وثلاثين نقطة في المركز الثامن.

 

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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