دجوكوفيتش يُحرز لقب أستراليا المفتوحة للمرة التاسعة

تُوّج المُصنف الأول “نوفاك دجوكوفيتش” ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بفوزه في النهائي على المصنف الرابع عالمياً الروسي “دانييل ميديفيديف” بثلاث مجموعات دون مقابل.

وحسم المجموعة الأولى بصعوبة بسبعة أشواط مقابل ستة، وواصل “دجوكوفيتش” تألقه في المجموعة الثانية ليكسبها بستة مقابل اثنتين، وعاد اللاعب الصربي لإنهاء المباراة لصالحه بفوزه في المجموعة الثالثة بستة لاثنتين ليتمكن من التتويج باللقب.

وبفوزه على “ميديفيدف” أحرز “دجوكوفيتش” البطولة للمرة التاسعة في مسيرته ببطولة أستراليا، ليرفع رصيده إلى ثمانية عشر لقباً ضمن بطولات الغراند سلام.

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