نادي السويحلي يقدم محترفي فريق الكرة الطائرة لوسائل الإعلام

قدمت إدارة نادي السويحلي لوسائل الإعلام المحترفين الكاميروني ناثان فونبانيا والكوبي ليونيل مارشال اللذين سيدعمان صفوف الفريق الأول للكرة الطائرة في الاستحقاقات المقبلة.

المحترف الكاميروني ناثال سبق أن لعب لفريق ثور الفرنسي أما المحترف الكوبي مارشال سبق أن لعب ضمن صفوف فريق روما وبياتشنزا الإيطاليين وسبورتينغ البرتغالي وكما كانت له تجربة احتراف في الدوري التركي مع فريق فناربخشة وبورصا.

يشار إلى أن فريق السويحلي مقبل على المشاركة في بطولة إفريقيا المقامة بمصر في الرابع من شهر إبريل المقبل.

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