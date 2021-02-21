بهدفين نظيفين.. أبوسليم يتجاوز اتحاد الجمارك ودياً

أجرى أبوسليم مباراة ودية استعدادا لمواجهة فريق الخمس في الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز.

واستضاف رجال المدرب “علي المرجيني” فريق اتحاد الجمارك وتغلبوا عليه بهدفين دون مقابل، سجلهما “أيوب عمار” والسنغالي “إبراهيما ديوب” بواقع هدف في كل شوط.

واعتمد المرجيني في هذه المباراة على اللاعبين الذين لم يشاركوا في لقاء الأولمبي بالدوري الممتاز، والذي حقق فيه رفاق الدولي السابق “معاد عبود” انتصارهم الأول هذا الموسم.

كما شهدت المباراة عودة بعض المصابين مثل أيوب عمار والمهاجم الدولي أحمد الحداد.

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