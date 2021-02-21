الأهلي بنغازي يتأهل لدور المجموعات في الكونفدرالية

تأهل فريق الأهلي بنغازي لدور المجموعات من الكونفدرالية عقب فوزه على حساب “موتيما بيمبي” الكونغولي بركلات الترجيح في ملعب الشهداء بكنشاسا.

وتأخر الأهلي في الشوط الأول بهدف دون مقابل إلا أنه عاد للمباراة من جديد بعد تسجيل طه الشريف لهدف التعادل في الدقيقة السادسة والثمانين، لتصبح الأمور متعادلة، حيث انتهت مباراة الذهاب في ملعب بيترو سبورت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل جانب.

واتجهت المباراة فيما بعد لركلات الترجيح التي حسمها الأهلي لصالحه ليتأهل لدور المجموعات بهذا الانتصار التاريخي خارج قواعده.

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