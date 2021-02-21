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بالثلاثة.. الإنتر يهزم ميلان في ديربي الغضب

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حسم الإنتر ديربي الغضب لصالحه أمام ميلان بثلاثة أهداف دون مقابل لحساب الجولة 23 في الدوري الإيطالي بملعب السان سيرو.

وافتتح الأرجنتيني لوتارو مارتينز النتيجة في الدقيقة الخامسة وأضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 57. وفي الدقيقة 66 جاء الهدف الثالث للإنتر عن طريق البلجيكي روميلو لوكاكو.

وبهذا الفوز رفع الإنتر رصيده بهذا الفوز للنقطة 53 منفردا بالصدارة بفارق أربعة نقاط عن ميلان الثاني برصيد 49 نقطة.

ويلتقي الإنتر في الجولة القادمة جنوى على أرضه مساء الأحد القادم، بينما يحل ميلان ضيفاً على روما في الأولمبيكو.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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