بالثلاثة.. الإنتر يهزم ميلان في ديربي الغضب

حسم الإنتر ديربي الغضب لصالحه أمام ميلان بثلاثة أهداف دون مقابل لحساب الجولة 23 في الدوري الإيطالي بملعب السان سيرو.

وافتتح الأرجنتيني لوتارو مارتينز النتيجة في الدقيقة الخامسة وأضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 57. وفي الدقيقة 66 جاء الهدف الثالث للإنتر عن طريق البلجيكي روميلو لوكاكو.

وبهذا الفوز رفع الإنتر رصيده بهذا الفوز للنقطة 53 منفردا بالصدارة بفارق أربعة نقاط عن ميلان الثاني برصيد 49 نقطة.

ويلتقي الإنتر في الجولة القادمة جنوى على أرضه مساء الأحد القادم، بينما يحل ميلان ضيفاً على روما في الأولمبيكو.

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