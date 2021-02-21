الأهلي بنغازي يتأهل لدوري المجموعات في الكونفدرالية

كينشاسا 21 فبراير 2021 (وال)- تأهل فريق الأهلي بنغازي ممثل الكورة القدم الليبية لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما تفوق على منافسه موتيما بيمبي الكونغولي في إياب دور الـ 32.

هذا وقد تأهل فريق الأهلي بعدما تعادل ذهابا بهدف لمثله في ملعب بتروسبورت في العاصمة المصرية القاهرة، وانتهى الوقت الأصلي للمباراة اليوم بالتعادل بنفس نتيجة مباراة الذهاب، ليحسم بطاقة التأهل عبر بوابة ركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 8 – 7 على ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا.

في الدقيقة 27 شهدت فرصة خطيرة لموتيما لكن رأسية مهاجم الفريق الكونغولي أخطأت الطريق للشباك، ونجح حارس الأهلي بنغازي جواد رزق في إبعاد كرة كونغولية خطيرة في الدقيقة 36 كانت من ركلة حرة، وتقدم أصحاب الأرض بهدف موتانزوتو في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، بعد تسديدة قوية كانت صعبه على الحارس جواد رزق.

وفي الدقيقة 86 من المباراة نجح الأهلي بنغازي في تعديل النتيجة عبر لاعبه البديل طه الشريف بعد تسديدة من داخل منطقه الجزاء، وقبل أن تلفظ المباراة أنفاسها الأخير في الدقيقة 89 كاد موتيمبا أن يهز شباك الأهلي بنغازي من رأسية أبعدها الحارس جواد رزق للركنية، كما شهدت اللحظات الأخيرة فرصة محققة، أهدرها طه الشريف وهو أمام الشباك الخالية، لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح ليتـأهل الأهلي بنغازي إلى دوري المجموعات. (وال- كينشاسا) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال