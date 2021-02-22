تقرير | وال .. تابعت فرحة جماهير الأهلاوية بمناسبة الترشح لدور المجموعات في الكونفدرالية

بنغازي 22 فبراير 2021 (وال)- عقب تأهل فريق الأهلي بنغازي إلى دور المجموعات من مسابقة كأس الكونفدرالية، خرجت جماهير الفريق في مختلف أنحاء المدينة، فرحًا بتأهل فريقها.

هذا وقد استطلعت وكالة الأنباء الليبية آراء عدد من مشجعي النادي، ورئيس النادي خالد السعيطي.

قال رئيس نادي الأهلي بنغازي خالد السعيطي – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – إنه يهدي هذا الفوز إلى كل أسرة رياضية والى كافة الشعب الليبي، بإدخال هذه الفرحة الكبيرة وإهداء هذا النصر الإفريقي التاريخي، مشيدًا في الوقت ذاته بجهود الطاقم الفني والإداري واللاعبين على الروح القتالية وتقديم هذا المستوى والانتصار المعنوي الذي بحاجة إليه في هذه اللحظات التي تمر بها البلاد، متمنيًا أن تكون الرياضة من أكبر المستفيدين في المرحلة القادمة.

وأشار السعيطي إلى أن هناك انتدابات للاعبين من القارة الإفريقية، سيكونون إضافة للفريق مع اللاعبين المحليين الذين قدموا مستوى رائع هذا اليوم.

وأوضح السعيطي بخصوص اللاعب إبراهيم أوتارا، قائلا إنه سيكون جاهزًا مع الفريق بداية شهر أبريل المقبل، وسبب عدم إشراكه راجع للتسجيل ولتضارب اللوائح بين الاتحاد الليبي لكرة القدم والكاف.

آراء المشجعين

في نفس السياق، تحدث أحد المشجعين فائز العريبي قائلا: “ليس بالغريب على فريق مثل الأهلي بنغازي أن يدخل هذه الفرحة والبهجة إلى مدينة بنغازي والمدن الليبية”.

وطالب العريبي بضرورة رفع الحظر عن الملاعب الليبية، مما تسببت في معاناة الأندية الليبية بسبب الحظر في السفر وتأثيره على مردود اللاعبين.

من جهته، قال المشجع معتز النيهوم إن “هذه الفرحة كنا نحتاج إليها داخل نادي الأهلي خاصة وبنغازي عامة، والصورة أبلغ من الكلام الشوارع كلها مغلقة بسبب هذه الفرحة، وكأنه عيد من الأعياد الوطنية، وأطالب الجميع بالتكاثف والوقوف في صف واحد من أجل هذا النادي”.

في المقابل، قال المشجع جلال الزغيد: “اليوم كانت مباراة صعبة، وكانت أيدينا على قلوبنا، ولكن بعزيمة الرجال الذين قاتلوا لأخر لحظة لكي يدخلوا الفرحة إلى الجماهيرية الأهلاوية في كل المدن الليبية فكل الشكر والتقدير لهم”. (وال- بنغازي) م ب/ ر ت

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