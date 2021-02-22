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دوري كرة السلة .. سلة النصر تحقق فوزها الرابع توالياً

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 22 فبراير 2021 ( وال )- حقق فريق النصر الأول لكرة السلة فوزه الرابع تواليا، في بطولة الدوري لكرة السلة، عقب تغلبه على التحدي بفارق ( 50 ) نقطة، وبواقع ( 92 ) مقابل ( 42 ) نقطة، وذلك ضمن منافسات الأسبوع الرابع من الدوري الليبي للعبة، في المباراة التي جمعت الفريقين – أمس الأحد – بمجمع سليمان الضراط في بنغازي.

ونجح النصر في هذه المقابلة التي توسطها ثلاثي تحكيمي متكون من ( جلال الورفلي ) حكماً أولاً، و ( خالد أحنيش ) حكماً ثانياً، ( وإبراهيم البرعصي ) حكماً ثالثاً، من السيطرة على مجريات اللقاء، وبرهن على أن مستوى لاعبيه في رتم تصاعدي.

 نتائج الأرباع على النحو التالي 

الربع الأول انتهى لصالح فريق النصر بفارق ( 6 ) نقاط، وبواقع ( 18 ) مقابل ( 12 ) نقطة.

الربع الثاني انتهى لصالح فريق النصر بفارق ( 19 ) نقطة، وبواقع ( 23 ) مقابل ( 4 ) نقاط.

لتكون نتيجة الشوط الأول لمصلحة النصر بنتيجة ( 41 مقابل 16 ) نقطة.

الربع الثالث انتهى لصالح فريق النصر بفارق ( 4 ) نقاط، وبواقع ( 20 ) مقابل ( 16 ) نقطة.

الربع الرابع والأخير انتهى نصراوياً أيضاً بفارق ( 21 ) نقطة، وبواقع ( 31 ) مقابل ( 10 ) نقاط.

لتكون النتيجة النهائية للشوط الثاني لمصلحة النصر بنتيجة ( 51 مقابل 26) نقطة. ( وال – بنغازي ) س أ

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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