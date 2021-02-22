التعادل يخيم على لقاء المحلة ورفيق في الدوري الليبي لكرة القدم

طرابلس 22 فبراير 2021 ( وال ) – خيم التعادل الإيجابي بهدف لمثلهما، نتيجة لقاء فريقي المحلة ورفيق، لحساب الأسبوع الرابع من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الثانية؛ وذلك ضمن منافسات الدوري الليبي لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقين – أمس الأحد – على أرضية ملعب طرابلس الدولي.

هذا اللقاء التي توسطه الحكم الدولي ( عبد الحميد قشيرة )، كان فيه المحلة المبادر بالتسجيل، وذلك عن طريق مهاجمه ( الهادي إعمارة )، بعد أن استقبل كرة عرضية من الرواق الأيسر، وذلك عند الدقيقة ( 3 ).

حاول رفيق تعديل الكفة ، والعودة للمباراة مجدداً، ومع مطلع الدقيقة ( 25 ) تحصل رفيق على كرة ثابتة ، تقدم لها الكاميروني( دانيال بادي) واضعاً كرته على يمين الحارس ( أحمد عياد ) معدلاً النتيجة بذلك.

وبهذا التعادل الإيجابي أضاف كل فريق نقطة إلى رصيده، حيث أصبح فريق المحلة رصيده من النقاط إلى ( 3 ) نقاط، فيما أصبح رفيق يمتلك ( 4 ) نقاط.

يذكر أن هذه المباراة توسطه طاقم تحكيمي متكون من ( عبد الحميد قشيرة ) حكماً أولاً، وبمساعدة مساعد أول ( أحمد عوينة ) ،و ( فيصل بن علي ) ، و ( بشير العربي ) حكماً رابعاً، و( عوض الككلي ) مراقباً للمباراة. ( وال – طرابلس ) س أ

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