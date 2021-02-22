سلة المروج تعود لسكة الانتصارات

بنغازي 22 فبراير 2021 ( وال )- عاد فريق المروج لكرة السلة لسكة الانتصارات مجدداً، بعدما فقد لقاء الجولتين الثانية والثالثة، أمام قطبي مدينة بنغازي النصر والأهلي، حيث نجح في التغلب على الهلال بفارق ( 10 ) نقاط، وبواقع ( 56 ) مقابل ( 46 ) نقطة، وذلك ضمن منافسات الأسبوع الرابع من الدوري الليبي لكرة السلة.

هذه المباراة التي جرت – أمس الأحد – بقاعة المرج للألعاب الرياضية، وقادها ثلاثي تحكيمي متكون من ( عبد الحميد الحمري ) حكماً أولاً، و ( عبد العزيز الماقوري ) حكماً ثانياً، و ( محمد بن صريتي ) حكماً ثالثاً، كانت نتائجها كالتالي : الربع الأول انتهى لصالح فريق المروج بفارق ( 7 ) نقاط، وبواقع ( 17 ) مقابل ( 10 ) نقاط.

الربع الثاني انتهى لصالح فريق المروج بفارق ( 5 ) نقاط، وبواقع ( 19 ) مقابل ( 14 ) نقطة.

لتكون النتيجة النهائية لصالح سلة المروج بنتيجة ( 36 مقابل 24 ) نقطة.

الربع الثالث انتهى لصالح فريق الهلال بفارق ( 4 ) نقاط، بواقع ( 13 ) مقابل ( 9 ) نقاط.

الربع الرابع والأخير انتهى لصالح المروج بفارق نقطتين، وبفارق ( 11 ) مقابل ( 9 ) نقاط.

فيما كانت نتيجة الشوط الثاني لصالح فريق الهلال بنتيجة ( 22 مقابل 20 ) نقطة. (وال ـ بنغازي) س إ

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