“الشلماني” يهنئ “الأهلي بنغازي”.. ويعد برفع الحظر عن الملاعب

صرح رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني، لموقع “ريمسيا”، بسعادته بتأهل فريق “الأهلي بنغازي” إلى دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية.

كما قدّم “الشلماني” تهانيه لـ”الأهلي بنغازي” بعد التأهل المستحق، وأكد، في الوقت ذاته، أن اتحاد الكرة يسعى جاهدًا للعمل على ملف رفع الحظر عن الملاعب الليبية.

وتمنى رفع الحظر قبل انطلاق دور المجموعات حتى يستطيع “الأهلي” خوض مباريات الكونفدرالية على أرضية ملعب شهداء بنينا؛ ليكون بالتالي منافسًا حقيقيًا على اللقب القاري، والذي لم يستطع أي فريق ليبي التتويج به في السابق.

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