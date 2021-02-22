معيتيق يهنئ الأهلي بالترشح ويطالب اتحاد الكرة بمزيد من العمل لرفع الحظر عن الملاعب الليبية

أخبار ليبيا24

وجّه نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد معيتيق، الإثنين، التهنئة إلى النادي الأهلي بنغازي، بمناسبة تأهله إلى دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

وقال معيتيق، على تويتر” أبارك لممثل ليبيا فريق الأهلي بنغازي (المشوار الطويل) التأهل لدوري المجموعات في بطولة الكونفدرالية الأفريقية”.

وطالب معيتيق، الاتحاد الليبي لكرة القدم بمواصلة العمل مع الاتحاد الأفريقي لرفع الحظر عن الملاعب الليبية.

وقال معيتيق: “أطالب الاتحاد الليبي لكرة القدم باتخاذ مزيد من الخطوات من أجل الحظر عن الملاعب الليبية، حتى يتمكن الفريق تقديم مستويات تليق باسم ليبيا”.

وكان الأهلي بنغازي قد افتك بطاقة الترشح من خارج ملعبه إلى لدور المجموعات من الكونفدرالية عقب فوزه على حساب مضيفه الكونغولي موتيما بيمبي بركلات الترجيح في ملعب الشهداء بكنشاسا.

وتعاني الفرق الليبية من استمرار الحظر المفروض منذ سنوات على الملاعب من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بسبب الأوضاع الأمنية، مما اضطرها للعب خارج أراضيها أثناء المشاركات القارية متخذة كل من مصر وتونس ملاعب لها للقاءات التي من المفترض أن تكون داخل ليبيا.