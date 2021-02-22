سلة الأهلي بنغازي تتفوق على السلفيوم بفارق (22) نقطة

المرج 22 فبراير 2021 (وال)-رجع فريق الأهلي بنغازي من مدينة المرج، بفوز مستحق من فريق السلفيوم بفارق (22) نقطة، بنتيجة (64) مقابل (42) نقطة، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من الدوري الليبي لكرة السلة، في المباراة جمعت الفريقين مساء الأحد بقاعة الراحل أحمد موسى.

وتمكن فريق الأهلي بنغازي في المقابلة التي توسطها ثلاثي تحكيمي متكون من عبد العزيز الماقوري حكمًا أولا ومحمد بن صريتي حكمًا ثانيًا، بالإضافة إلى أحمد صابونة حكمًا ثالثًا، من تحقيق فوزه الثالث تواليًا ببطولة الدوري الليبي لكرة السلة، فضلا على إن الأهلي سيطر وهيمن على اللقاء منذ انطلاقته.

نتائج الأربع:

الربع الأول انتهى لصالح فريق الأهلي بنتيجة (17) مقابل (12) نقطة.

الربع الثاني انتهى لمصلحة الأهلي بنتيجة (20) مقابل (11) نقطة.

لتكون نتيجة الحصة الأولى أهلاوية بنتيجة (37) مقابل (23) نقطة.

الربع الثالث انتهى لصالح الأهلي بنتيجة (14) مقابل (10) نقاط.

الربع الرابع والأخير انتهى للأهلي بنتيجة (13) مقابل (9) نقاط.

لتكون النتيجة النهائية لصالح الأهلي بنتيجة (27) مقابل (19) نقطة. (وال -المرج) س أ / ر ت

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