“رفاق الورفلي” يتأهّلون لدور المجموعات في الكونفدرالية

تأهّل فريق الدولي الليبي، سند الورفلي، “الرجاء” المغربي، إلى دور المجموعات من الكونفدرالية الأفريقية، على حساب “الاتحاد المنستيري”.

وعلى أرضية ملعب مصطفى بن جنات؛ كان “الاتحاد المنستيري” أفضل من “الرجاء”، وكان رفاق الدولي الليبي المعتصم صبو، قريبين من افتتاح النتيجة منذ الشوط الأول، لكن الحكم الجزائري، المهدي عبيد، حرمهم من ركلة جزاء، شهدت احتجاجاتٍ كبيرةً.

وفي الشوط الثاني؛ نجح “الاتحاد المنستيري” في افتتاح النتيجة عن طريق إلياس الجلاصي؛ لتمرّ المواجهة لركلات الترجيح، حيث حسم “الرجاء” مباراة الذهاب أيضًا بهدفٍ نظيفٍ.

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