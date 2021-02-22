“صبري قشوط” يُقدّم استقالته من تدريب “الوحدة”

أعلن مدرب نادي “الوحدة”، صبري قشوط، استقالته من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، بعد ثلاث جولات فقط من انطلاق الدوري الممتاز.

وأشار “قشوط” إلى أن قرار استقالته؛ جاء بناءً على التدخلات المتكررة في عمله من قبل إدارة نادي “الوحدة”، مؤكدًا أنه لا يستطيع المواصلة في ظلّ هذه الأجواء.

ويعدّ صبري قشوط أحد أبرز المدربين الشباب الموجودين حاليًا في الدوري الممتاز، وكان قد بدأ التحضيرات مبكرًا مع نادي “الوحدة”؛ استعدادًا للدوري الممتاز، حيث يحتلّ فريق مزران، الآن، المركز الثالث في جدول الترتيب، من فوزٍ وتعادلٍ وخسارةٍ في ثلاث جولات.

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