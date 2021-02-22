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أتالانتا يغلب نابولي برباعية في الكالتشيو

تم النشر منذُ 41 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تغلّب أتالانتا على ضيفه نابولي بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي احتضنها ملعب جيويس في بيرغامو، ضمن الجولة الثالثة والعشرين من السيريا آ.

وسجل دوفان زاباتا أول أهداف المباراة في الدقيقة 52، وعدّل نابولي النتيجة في الدقيقة الثامنة والخمسين عبر البولندي بيوتر زيلينسكي، وعاد أتالانتا لإضافة الهدف الثاني عن طريق روبن جوسينس ليعزز لويس مورييل التقدم بالهدف الثالث لأتالانتا، قبل أن يسجل جوسينس بالخطأ في مرماه ليُكمل كريستيان روميرو الرباعية في الدقيقة 79.

وبذلك يصل أتالانتا إلى 43 نقطة ارتقى خلالها للمركز الثالث مؤقتاً، فيما توقف نابولي عند أربعين نقطة في المرتبة السابعة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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