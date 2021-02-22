الشياطين الحمر يواصل ملاحقة الصدارة في البريمرليغ

عاد مانشستر يونايتد لتحقيق الانتصارات في البريمرليغ بفوزه على ضيفه نيوكاسل بثلاثة أهداف مقابل هدف، على ملعب أولد ترافورد في الجولة الخامسة والعشرين.

وافتتح ماركوس راشفورد التسجيل للشياطين الحمر في الدقيقة الثلاثين، إلا أن سانت ماكسيمين عدّل النتيجة لنيوكاسل في الدقيقة السادسة والثلاثين، وفي الشوط الثاني أضاف دانيل جيمس الهدف الثاني للمانيو في الدقيقة السابعة والخمسين، ليختتم نجم الفريق برونو فيرنانديز الثلاثية من علامة الجزاء في الدقيقة الخامسة والسبعين.

ليرفع مانشستر يونايتد رصيده إلى تسع وأربعين نقطة، فيما توقف نيوكاسل عند خمس وعشرين نقطة في المرتبة السابعة عشرة.

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