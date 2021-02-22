صدامات قوية للأهلي بنغازي في مجموعات الكونفيدرالية

أخبار ليبيا24- خاص

أوقعت قرعة دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، ممثل ليبيا الأهلي بنغازي في مجموعة قوية وهي المجموعة الأولى إلى جانب إنيمبا النيجيري – وفاق سطيف الجزائري – أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

أما باقي المجموعات فجاءت المجموعة الثانية نهضة بركان المغربي – شبيبة القبائل الجزائري – القطن الكاميروني – نابسا ستارز الزامبي.

المجموعة الثالثة الفائز من لقاء النجم الساحلي التونسي ويانج بافولوز – الصفاقسي التونسي – ساليتاس البوركيني – جاراف السنغالي.

المجموعة الرابعة: الرجاء المغربي – بيراميدز المصري – نكانا الزامبي – الفائز من لقاء نامبوجو التنزاني وبريميرو دو أوجوستو الأنجولي.

وستقام الجولة الأولى لمنافسات دور المجموعات يوم 10 مارس المقبل، فيما سيكون موعد الجولة الثانية يوم 17 من الشهر ذاته، والجولة الثالثة يوم 4 أبريل المقبل وتلعب الجولة الرابعة يوم 11 من نفس الشهر.

وتقام الجولة الخامسة وقبل الأخيرة يوم 21 أبريل والأخيرة يوم 28 من نفس الشهر.