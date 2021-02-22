الأهلي بنغازي في المجموعة الأولى لكأس الكونفدرالية الإفريقية

أوقعت قرعة دور المجموعات في كأس الكونفدرالية الإفريقية فريق الأهلي بنغازي ممثل الكرة الليبية

في المجموعة الأولى رفقة فرق إنييبما النيجيري و وفاق سطيف الجزائري وأورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي.

صبري قشوط يقدم استقالته من تدريب فريق الوحدة

أكد المدير الفني لفريق الوحدة الأول لكرة القدم صبري قشوط لقناة ليبيا الأحرار تقديم استقالته من تدريب فريق الوحدة.

وأضاف صبري قشوط أنه سيجري مؤتمرا صحفيا الفترة المقبلة سيوضح فيه أسباب استقالة الطاقم الفني لفريق الوحدة

يشار إلى أن فريق الوحدة قد حقق أربع نقاط في الدوري الممتاز بعد أن فاز على فريق أبوسليم بثلاثة أهداف نظيفة وتعادل أمام فريق الشط بهدف لهدف .

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