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منتخبنا الوطني للملاكمة يتأهب للمشاركة في البطولة الإفريقية

تم النشر منذُ 47 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

منتخبنا الوطني للملاكمة يستعد للدخول في معسكر داخلي بمدينتي طرابلس ومصراته وبنغازي استعدادا للمشاركة في البطولة الإفريقية التي ستقام بالكونغو في منتصف شهر مارس القادم

وتقام تدريبات ملاكمي المنطقة الغربية بصالة الاتحاد العسكري بالعاصمة طرابلس وتدريبات ملاكمي المنطقة الوسطى بصالة نادي السويحلي بمصراتة أما تدريبات ملاكمي المنطقة الشرقية فستقام بالمدينة الرياضية ببنغازي.

يشار إلى أن الاتحاد الليبي للملاكمة قد استدعى أحد عشر ملاكما بناء على توصيات عبدالكريم مانيطة رئيس اللجنة الفنية العامة والمكلف بإدارة المنتخبات الوطنية.

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قناة ليبيا الاحرار

قناة ليبيا الاحرار

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