بركلتي جزاء  .. البدري يهدي الفوز للهلال على حساب الأنوار

بنغازي 22 فبراير 22021 ( وال )- قاد اللاعب فيصل البدري فريقه الهلال للتفوق على ضيفه الأنوار بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن حساب الأسبوع الرابع من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الأولى من الدوري الليبي لكرة القدم.

هذه المباراة التي جرت مساء اليوم الاثنين على أرضية ملعب شهداء بنينا، توسطها الحكم أبو بكر الجماعي، انتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي، في الوقت الذي لم يشهد هذا الشوط خطورة تذكر من جانبي كلا الفريقين.

الحصة الثانية من المواجهة، دخلها الهلال أكثر نجاعة ورغبة في تحقيق هدف السبق قياسًا بضيفه الأنوار، ففي الدقيقة ( 59 ) احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للهلال تقدم لها اللاعب فيصل البدري، مُعلنًا عن الهدف الأول في اللقاء.

هذا وتمكن مصطفي التاجوري من إمضاء الهدف الثاني للهلال، في الدقيقة ( 65 )، قبل أن يقلص الفارق الأنوار عند الدقيقة ( 75 )، برأسية لاعبه الإيفواري المحترف باكايوكو.

ففي الوقت الذي يبحث فيه الأنوار عن تعديل النتيجة والعودة للواجهة من جديد، ظهر فيصل البدري مجددًا ليوقع الهدف الثالث من ركلة جزاء، بعد مرور الدقيقة (82 ).

بهذه النتيجة؛ أضاف فريق الهلال ثلاث نقاط في رصيده وأصبح ( 7 ) نقاط، في حين تجمد رصيد الأنوار عند نقطة وحيدة. ( وال – بنغازي ) س أ / ر ت

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